Fast Heroes | insieme possiamo salvare il mondo | un nonno alla volta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – IN OCCASIONE DI APRILE MESE DELLA PREVENZIONE, A.L.I.CE. ITALIA ODV RILANCIA LA CAMPAGNA DIDATTICA INTERNAZIONALE RIAI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER AUMENTARE LA CONOSCENZA DEI SINTOMI DELL’ICTUS E RIBADIRE L’IMPORTANZA DI UN INTERVENTO TEMPESTIVO Roma, 29 marzo 2023 –è una campagna didattica internazionale riai bambini delle scuole primarie che ha come obiettivo quello di insegnare loro, attraverso attività ludiche e video, a riconoscere i principali sintomi dell’ictus e a chiamare tempestivamente i soccorsi, trasformandosi così in supereroi che salvano i nonni dall’ictus cerebrale. Il protagonista del progetto, che si basa sul legame speciale che lega nonni e nipotini, è Matteo, un bambino che si trasforma in un eroee impara a combattere il “Trombo ...

Tutti i dettagli su come aderire alla campagna sono disponibili sul sito http://fastheroes.com Possono iscriversi scuole, insegnanti, classi oppure anche singoli bambini, con la ...

FAST Heroes, il progetto didattico per insegnare agli alunni delle primarie i sintomi dell’ictus e aiutare i nonni Tecnica della Scuola

