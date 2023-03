“Fam?lia” | alla scoperta del nuovo libro di Daniela Montanari

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ci presenta il suo ultimo lavoro editoriale, un saggio che va ad affrontare una tema importante, la famiglia. Ilè intitolato: “Fam?lia” e l’autrice attraverso questo saggio va a descrivere la famiglia in varie forme; su come si pensa che essa debba essere, su ciò che è ma non è ma che si desidera avere ugualmente e sul come ci piacerebbe che essa fosse. La scrittrice utilizza un metodo ben specifico: lascia di proposito degli spazi tra alcune frasi e concetti per consentire al lettore il miglior assorbimento dei contenuti, spesso ironici ma quasi sempre appuntiti. La narrazione è sostenuta anche dal paragonare le persone alle figure delle carte da poker, in maniera da poter offrire una libera interpretazione e suscitare maggiore empatia in chi legge. Inoltre, attraverso la lettura del saggio, l’autrice desidera ...