Fae Technology | nel 2022 ricavi per 39 | 4 milioni | +64% sul 2021

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConfindustriaBG : L'azienda associata @FaeTechnology ha partecipato allo sviluppo del nuovo dispositivo di monitoraggio ambientale… - webecodibergamo : Si chiama Flatburn, è un dispositivo ad energia solare montato sulle auto che rileva parametri su aria, efficienza… -

- società che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata - ha comunicato i risultati finanziati del 2022. L'..., società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 39,4 milioni di ...... Bilancio Energy - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione contabile completa E - Novia - CDA: Bilancio Eviso - CDA: Relazione semestrale...

Conti FAE technology, il bilancio 2022 SoldiOnline.it

Be warned, for some say this could be a trap set by the fae. Click here to watch the video. The myth-fueled constructs of fairy traps are designed to ensnare naive adventurers, trapping them within ...Il consiglio di amministrazione di FAE Technology ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, la destinazione dell’utile dell’esercizio a riserve.