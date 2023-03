Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Australia, Ocon: 'Pista migliorata, ora è più facile sorpassare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Australia, Ocon: 'Pista migliorata, ora è più facile sorpassare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Australia, Ocon: 'Pista migliorata, ora è più facile sorpassare' - apetrazzuolo : F1, Australia, Ocon: 'Pista migliorata, ora è più facile sorpassare' - napolimagazine : F1, Australia, Ocon: 'Pista migliorata, ora è più facile sorpassare' -

Pronti ad entrare in pista i piloti dell'Alprine Estebane Pierre Gasly in vista del Gran Premio d'in programma domenica prossima. "Melbourne - si sofferma- ha un'atmosfera speciale quando la F1 è in città e i tifosi sono così ...... Jack Doohan non ha nascosto il proprio entusiasmo per il prossimo Gran Premio d', terzo ...e attualmente terzo pilota della compagine francese al fianco di Pierre Gasly ed Esteban, ...Obiettivo zona punti per Pierre Gasly ed Estebannel prossimo Gran Premio d', terzo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il doppio piazzamento in top dieci ottenuto a Jeddah - conottavo davanti a Gasly, nono - la ...

F1:Australia; Ocon 'pista migliorata, ora più facile sorpassare' Agenzia ANSA

Esteban Ocon and Fernando Alonso both received five-second time penalties in Bahrain and Saudi Arabia, leading to confusion from fans to journalists. The penalties were due to the drivers not lining ...Due piloti sanzionati in due GP disputati: prima Esteban Ocon con l’Alpine in Bahrain e poi Fernando ... La FIA ha deciso di non perdere tempo e già in Australia ha provveduto a cambiare la griglia di ...