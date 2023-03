F1: Ricciardo torna in Australia alla guida di una Red Bull (Di mercoledì 29 marzo 2023) La settimana del GP di Australia in programma a Melbourne si apre in maniera elettrizzante. Il pilota Australiano di F1 Daniel Ricciardo, infatti, è tornato alla guida di una Oracle Red Bull Racing ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) La settimana del GP diin programma a Melbourne si apre in maniera elettrizzante. Il pilotano di F1 Daniel, infatti, ètodi una Oracle RedRacing ...

