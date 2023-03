F1 | piazzuole più larghe sulla griglia di partenza dall’Australia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La FIA corre ai ripari dopo le penalizzazioni delle prime gare. In Bahrain Esteban Ocon con la Alpine e in Arabia Saudita Fernando Alonso con la Aston Martin si erano sistematidifuori dalle loroe sono stati penalizzati dal collegio dei commissari sportivi. La Federazione Internazionale ha deciso così di allargare le piazzole didi 20 centimetri per venire incontro alle richieste dei piloti: vedremo se dopo questo provvedimento i piloti riusciranno ad evitare le penalità. Fernando Alonso in Arabia Saudita era fuori posizione con la AMR23 che era spostata sul lato sinistro dell’effettiva posizione disegnata sull’asfalto: lo spagnolo ha ammesso di non essersi reso conto di dove effettivamente si fosse fermato e solo dopo aver visto le immagini televisive ha ...