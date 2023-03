F1, Mondiale 2023: dove vederlo in tv, telecronisti e programmi Sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ finalmente tutto pronto per vivere le emozioni del nuovo Mondiale di F1. La stagione 2023 apre i battenti dal Bahrain e ci terrà compagnia fino a fine novembre, quando si concluderà il campionato iridato dopo la bellezza di 23 gare: tutte trasmesse, anche quest’anno, da Sky Sport (che detiene i diritti fino al 2027), pertanto ecco il riepilogo su dove vederlo in tv, sui telecronisti e i talent che racconteranno gli appuntamenti e il riepilogo dei programmi e dei format da parte dell’emittente che detiene i diritti tv in esclusiva. Mondiale F1 2023, canale e dove vedere le gare Molte le conferme, a cominciare dal fatto che sarà il canale monotematico Sky Sport F1 (canale 207 del telecomando) a trasmettere tutti i weekend di gara, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ finalmente tutto pronto per vivere le emozioni del nuovodi F1. La stagioneapre i battenti dal Bahrain e ci terrà compagnia fino a fine novembre, quando si concluderà il campionato iridato dopo la bellezza di 23 gare: tutte trasmesse, anche quest’anno, da Sky Sport (che detiene i diritti fino al 2027), pertanto ecco il riepilogo suin tv, suie i talent che racconteranno gli appuntamenti e il riepilogo deie dei format da parte dell’emittente che detiene i diritti tv in esclusiva.F1, canale evedere le gare Molte le conferme, a cominciare dal fatto che sarà il canale monotematico Sky Sport F1 (canale 207 del telecomando) a trasmettere tutti i weekend di gara, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - Einaudieditore : «È questa la guerra mondiale: quella dei ricchi contro i poveri. Ma allora almeno proviamo a guardarli in faccia, q… - ICCDMiC : RT @Ghigliottina: ??? '#Arte Liberata 1937-1947': fino al #10aprile alle @Scuderie del Quirinale di @Roma oltre 100 opere salvate durante l… - sportli26181512 : Argentina-Curacao 7-0: tripletta di Messi in amichevole. In gol anche Gonzalez e Di Maria: La nazionale di Scaloni… -