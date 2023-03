F1, Ferrari in crisi dalla direttiva 039: incapacità di reagire, ma ha senso cambiare i regolamenti in corsa? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancora una volta la Ferrari sta cercando di ritrovare il proverbiale bandolo della matassa. Dopo averlo totalmente perso nel periodo 2020, la Scuderia di Maranello era faticosamente riuscita a venire a capo delle sue difficoltà, creando una monoposto competitiva al massimo livello per il 2022. Cionondimeno, l’introduzione della direttiva 039 sembrerebbe aver nuovamente arruffato il gomitolo del Cavallino Rampante, il cui rendimento è peggiorato sensibilmente dal momento in cui le regole sono state aggiustate in corsa. È un dato di fatto che, lo scorso anno, le Rosse fossero inizialmente in grado di sfidare ad armi pari le Red Bull sul piano prestazionale. Almeno sino a luglio. Dopodiché, da agosto in poi, è calata la notte. La F1-75 ha addirittura cambiato connotati. Inizialmente gentile con gli pneumatici (talvolta anche troppo), ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancora una volta lasta cercando di ritrovare il proverbiale bandolo della matassa. Dopo averlo totalmente perso nel periodo 2020, la Scuderia di Maranello era faticosamente riuscita a venire a capo delle sue difficoltà, creando una monoposto competitiva al massimo livello per il 2022. Cionondimeno, l’introduzione della039 sembrerebbe aver nuovamente arruffato il gomitolo del Cavallino Rampante, il cui rendimento è peggiorato sensibilmente dal momento in cui le regole sono state aggiustate in. È un dato di fatto che, lo scorso anno, le Rosse fossero inizialmente in grado di sfidare ad armi pari le Red Bull sul piano prestazionale. Almeno sino a luglio. Dopodiché, da agosto in poi, è calata la notte. La F1-75 ha addirittura cambiato connotati. Inizialmente gentile con gli pneumatici (talvolta anche troppo), ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MonacoTribuneIT : L’imprenditore italiano e residente monegasco ha condiviso la sua opinione sulla presunta crisi all’interno della s… - KyoshiroMibu023 : @hal64738 @uzapelloni Concordo in toto, poi quando ce ne sono tanti la gente si lamenta lo stesso, del resto è come… - mattiamaestri46 : @Nicola89144151 Se Bagnaia e ducati continuano così,come Ferrari continua nella sua crisi, tutto potrebbe essere - Nick_cannonier : @vittorio83101 @PieroLadisa Saremo anche la barzelletta della formula 1, ma un titolo in Ferrari vale 5 titoli in a… - infoitsport : La crisi Ferrari spiegata dai numeri di Leclerc -