F1 | Carlos Sainz | “Abbiamo un problema sul riscaldamento gomme”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue il Mondiale 2023 di Formula 1: dopo le gare in Bahrain e in Arabia Saudita, si sbarca in Australia, a Melbourne per il terzo Gran Premio della stagione. La Ferrari ha deluso nelle prime due gare, con un quarto posto come miglior piazzamento a Sakhir.ha rilasciato delle dichiarazioni a The Race analizzando la vettura: “undi surdelle, quando inseguiamo questa criticità viene ancora più fuori. Questo è probabilmente ilprincipale della SF-23“. Lo spagnolo si è soffermato sul suo rendimento nelle prime due gare: “Non ho fatto due buone qualifiche, ma il feeling con la macchina è buono. Credo che le difficoltà maggiori siano state le condizioni di aria sporca e il primo stint in Bahrain. Anche a Gedda nel ...

Sainz: "Il problema Ferrari è il surriscaldamento gomme" La Gazzetta dello Sport

