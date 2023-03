Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Sainz: 'Il problema Ferrari è il surriscaldamento gomme' - glooit : F1: Australia; Sainz, nostro problema è surriscaldamento gomme leggi su Gloo - fuoripistanet : Sainz racconta il suo viaggio verso l’Australia - Formula1WM : Tramite il proprio account Instagram,Carlos #Sainz ha pubblicato una serie di storie in cui ha illustrato il trasfe… - Formula1WM : Tramite il proprio account Instagram, Carlos Sainz ha pubblicato una serie di storie in cui ha illustrato il trasfe… -

In vista del prossimo Gp d'Carlosa a 'the - race' ha parlato dei problemi riscontrati dalla Ferrari ad inizio stagione tra il Bahrain e l'Arabia Saudita.ha raccolto un quarto ...... sembra una curva stretta, devi essere molto preciso ed è davvero veloce", anticipa. Carlos che ha documentato cosa significhi per i piloti prepararsi al GP d'sotto il profilo fisico.GP d'in arrivo Nel frattempo incombe il GP d'su una pista che ha un disegno un ... Ma è possibile - meglio metterlo in conto - che né Charles Leclerc né Carlospotranno ...

Sainz: "Il problema Ferrari è il surriscaldamento gomme" La Gazzetta dello Sport

Keep a close eye also on Carlos Sainz, whose chaotic start to last season exceeds only his lacklustre start to this. Qualifying a distant ninth and lasting just one lap of the Australian GP before ...In vista del prossimo GP d'Australia di F1, Carlos Sainz ha parlato dei problemi riscontrati dalla Ferrari ad inizio stagione, tra il Bahrain e l'Arabia Saudita.Lo spagnolo ha raccolto un quarto e un ...