Ezio Greggio scrive a Maria De Filippi | “Ho letto della tua voglia di mollare tutto | non farlo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momen… - LucaVettraino : Maria De Filippi, la lettera di Ezio Greggio dopo la morte di Maurizio Costanzo: «Non devi mollare...» - beatricebiasco_ : RT @fanpage: “Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarr… - infoitcultura : Ezio Greggio e la lettera a De Filippi: «Non mollare il tuo lavoro, devi andare avanti» - infoitcultura : Maria De Filippi, appello di Ezio Greggio: 'Va fatto. Per chi ci ha lasciato' -

Maria De Filippi spronata ad andare avanti dal presentatore: 'Lo devi agli spettatori', sempre in questa lunga lettera pubblicata sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 , ha ..., ad esempio, che le ha scritto una lunghissima lettera a cuore aperto per esortarla ad andare avanti anche e soprattutto in onore del marito. 'Ho letto qua e là della tua voglia di ...Cosa è successo Maria De Filippi, la lettera didopo la morte di Maurizio Costanzo: 'Non devi mollare...' Amici 22, tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scatta il bacio sulle labbra in ...

Ezio Greggio e la lettera a De Filippi: «Non mollare il tuo lavoro, devi andare avanti» Corriere della Sera

Indiscrezione mai confermata ma neppure mai smentita dalla diretta interessata. Per questo motivo Ezio Greggio ha scritto una lettera alla collega, che è stata pubblicata su Novella 2000. Un appello a ...Il conduttore ha scritto una missiva alla collega, molto provata dopo la morte del marito Maurizio Costanzo: «Il pubblico ha bisogno di te e delle tue trasmissioni» Ezio Greggio ha deciso di ...