Ex terroristi rossi | la Francia nega per sempre l’estradizione dei 10 arrestati

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I magistrati della Corte Suprema dellahanno confermato il rifiuto alin Italia dei 10 exdegli anni di piombooltralpe due anni fa. “La Corte di Cassazione – si legge nel dispositivo del 28 marzo sul ricorso contro il rifiuto di estradare – respinge i ricorsi presentati dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Parigi contro le decisioni della Corte d’Appello“. E questo perché ritiene “che i motivi addotti dai giudici, che discendono dal loro apprezzamento sovrano, sono sufficienti“. Vecchie foto dei 10 exche lanon rimanderà in Italia. In alto da sin.: Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Luigi Bergamin, Enzo Calvitti e Maurizio Di Marzio. Seconda fila da sin.: Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Si parla tanto di unità europea, poi la Cassazione francese conferma la non estradizione in Italia dei terroristi r… - NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - MediasetTgcom24 : Francia nega estradizione, ex terrorista rosso: 'Che goduria' #28marzo - Danireport : Complimenti ai francesi per la loro capacità di protestare ma mannaggia a loro, si tengono i terroristi rossi itali… - Massimo94238231 : RT @Libero_official: Il definitivo 'no' dei giudici francesi all'estradizione di 10 terroristi rossi italiani. #Senaldi: ci sono delle togh… -

Ieri la Cassazione francese ha confermato il rifiuto all'estradizione degli excondannati in patria per fatti di sangue degli anni di piombo. "Il mio primo commosso pensiero - interviene ...Vediamo i principali fatti di oggi, 29 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali. • La Francia non ha autorizzato l'estradizione di dieciitaliani. Il no, già arrivato in Appello, è stato confermato dalla Cassazione. Polemiche e rabbia dei familiari delle vittime = '1680067055' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld =...Tra i 10 anche Giorgio Pietrostefani Dalla Corte di Cassazione in Francia arriva il no all'estradizione dei 10 exitaliani e quindi alla richiesta dell'Italia. Ad annunciarlo è la ...

Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex terroristi | Figlio di una vittima: "Sono dei disgraziati" TGCOM

I dieci terroristi rossi italiani che l’hanno fatta davvero franca in Francia sono coccolati da alcuni giornali… I Graffi di Damato Nell’assordante e solitario silenzio del Fatto Quotidiano – che non ...La Francia resta “doux” e “bien hospitalier” con i terroristi italiani. Non torneranno nel bel ... facciano carico del dolore dei familiari delle vittime degli assassini rossi e chiedano a Macron e a ...