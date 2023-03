Evaso a Milano figlio di un governatore russo. La Corte d’Appello aveva detto sì all’estradizione negli Usa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Artem Uss, l'imprenditore russo e figlio del governatore di una regione siberiana che era ai domiciliari a Basiglio (Milano), è Evaso dopo aver rotto il braccialetto elettronico. Secondo le prime indagini la fuga sarebbe stata resa possibile da alcuni complici Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Artem Uss, l'imprenditoredeldi una regione siberiana che era ai domiciliari a Basiglio (), èdopo aver rotto il braccialetto elettronico. Secondo le prime indagini la fuga sarebbe stata resa possibile da alcuni complici

