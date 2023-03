Eurovision Song Contest | la Rai affida il commento a Mara Maionchi e Gabriele Corsi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una inedita ed effervescente coppia per commentare l’edizione italiana di2023 . Saranno, come svelato ieri sera durante la trasmissione «Stasera...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... odalysio : RT @fabiofabbretti: Eurovision Song Contest 2023: Mara Maionchi al fianco di Gabriele Corsi nella finale in diretta su Rai 1 #Eurovision… - odalysio : RT @falcions85: Sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi al commento dell’Eurovision Song Contest. L’evento si svolgerà a Liverpool,… - caterpillarrai : RT @Raiofficialnews: ??Mara Maionchi e @corsi_gabriele sono i conduttori di #Eurovision2023, il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, il #13maggio la… - Huluuuuulol : RT @Raiofficialnews: ??Mara Maionchi e @corsi_gabriele sono i conduttori di #Eurovision2023, il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, il #13maggio la… - odalysio : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi nel commento dell’Eurovision Song Contest 2023 -

AGI - Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana diContest 2023. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi , come svelato ieri sera durante la trasmissione 'Stasera c'è Cattelan', il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad ...Ci sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi nel commento dell'Contest 2023. L'annuncio lo ha fatto lo stesso speaker radiofonico e conduttore televisivo durante 'Stasera c'è Cattelan', il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 in ...Ora la nuova avventura dell'Contest 2023 che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio e che vedrà gareggiare per l'Italia Marco Mengoni , vincitore dell'ultima edizione di Sanremo. L' ...

AGI - Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato ieri sera durante la trasmissione ...È già tempo di pensare all’Eurovision Song Contest 2023, l’evento musicale che ha reso noti in tutto il mondo i Maneskin e che adesso si appresta ad una nuova edizione: scopriamo quando inizia, quale ...