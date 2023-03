(Di mercoledì 29 marzo 2023) La settimana scorsain un’intervista ha annunciato che Cristianonon sarebbe stato al suo fianco a commentare l’Song Contest (perché impegnato con Amici di Maria). Il conduttore ha poi rivelato che avrebbe fatto il nome del “sostituto” di Malgy a Stasera C’è Cattelan. E infatti ieri sera nello show di Alessandro Cattelan – attraverso un gioco – è venuto fuori il nome di chi commenterà l’evento musicale insieme a: “Questa persona credo che sappia parlare un po’ di inglese. Diciamo che è unun po’ sopra le righe. Non ha dato limoni al Festival di Sanremo. Ha stile, ma non fa un lavoro nel mondo della moda. Posso anche dire che dice un po’ di parolacce“. Dopo gli indizi di, Cattelan ha indovinato. Al posto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Eurovision, ecco il noto personaggio che sostituirà Malgioglio accanto a Gabriele Corsi - katiaMMLights : RT @OGAEItaly: Ecco il testo della #Eurovision Version di #DueVite ???? #MarcoMengoni #ESC2023 #Eurovision2023 #OgaeItaly #Sanremo2023 https:… - yattamedia : Ecco EuroFestival: un programma di 24 eventi che cambierà volto di Liverpool dall'1 al 14 maggio. Ospite speciale J… - eurovisionitaly : Ecco EuroFestival: un programma di 24 eventi che cambierà volto di Liverpool dall'1 al 14 maggio. Ospite speciale J… - ESCitaNotizie : Ecco EuroFestival: un programma di 24 eventi che cambierà volto di Liverpool dall'1 al 14 maggio. Ospite speciale J… -

Il programma dell'Eurofestival Principale attrazione sarà la vincitrice dell'Song Contest 2016 Jamala , che presenterà il suo ultimo album 'Qirim' accompagnata dall' Orchestra Filarmonica ...Il successo a Sanremo, poi quello all'Song Contest e poi il via a girare il mondo con ... Ma poila cosa che ha lasciato a bocca aperta tutto il gruppo: 'Era una roba incredibile e dopo ...gli ospiti di questa settimana del talk show. Basato sul format della precedente trasmissione ... rivelando chi lo accompagnerà a commentare l'2023 che si svolgerà in Inghilterra. Il ...

Eurovision 2023: ecco il programma dell'EuroFestival. Ci sarà anche ... Eurofestival News

Si chiama EuroFestival e, seppur il termine rimandi al nome usato in passato per indicare l’Eurovision Song Contest, si tratta di uno dei principali eventi collaterali alla rassegna continentale che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...