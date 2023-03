Eurovision 2023 | Mara Maionchi sostituirà Cristiano Malgioglio e affiancherà Gabriele Corsi per il commento in italiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’aveva promesso nella puntata del talk Programma di FqMagazine e l’ha fatto.ha svelato ieri sera durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, il nome di chi lonelindi “Song Contest”:. “Non conosco niente di quello che vedrò, ma lavorerò anche io per capire. – ha commentato ladurante un collegamento dal camerino di ‘Italia’s Got Talent‘ – Lo farò per non fare brutta figura, visto che già ho un problema enorme con l’inglese. Sono felice che sia a Liverpool la patria dei Beatles, che sono stati una luce nella notte”. Dunque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Marco Mengoni, aspettando Eurovision si regala i sold out europei - ilsecoloxix : .@Eurovision 2023, la conduzione per l’Italia a #GabrieleCorsi e @maramaionchi - Italian : Mara Maionchi-Gabriele Corsi conduttori Eurovision Song Contest - fisco24_info : Mara Maionchi-Gabriele Corsi conduttori Eurovision Song Contest: Su Radio 2 LaMario, Diletta Parlangeli, Saverio Ra… - MusicStarStaff : Mara Maionchi e Gabriele Corsi i conduttori di Eurovision Song Contest 2023 -

Mara Maionchi commenterà la prossima edizione dell'Song Contest: 'Per ora non conosco né i cantanti e né le canzoni' Subito dopo l'annuncio proprio la Maionchi si è collegata per ...Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana diSong Contest. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato durante la trasmissione "Stasera c'è Cattelan", il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad accompagnare ...Un'inedita coppia per commentare l'edizione italiana diSong Contest. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi , come svelato ieri sera durante la trasmissione Stasera c'è Cattelan , il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2 , ad ...

Conduzione per l’Italia di Eurovision 2023: con Gabriele Corsi ci sarà Mara Maionchi La Stampa

La Rai a sorpresa ha deciso di liquidare Cristiano Malgioglio. La decisione arriva inaspettatamente: tutti i motivi dell’esclusione. Una delle personalità più amate della… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato durante la ...