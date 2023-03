Eurovision 2023, Cristiano Malgioglio non ci sarà, al suo posto un iconico volto tv: ecco chi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cristiano Malgioglio è attualmente impegnato come giudice del serale di Amici 22. Se da una parte questo gli ha permesso di essere sempre presente il sabato sera e intrattenere il pubblico affezionato al programma, dall’altra lo ha limitato in tanti altri impegni. Cristiano infatti ha dovuto prendere una scelta: o essere giudice del talent show, oppure presenziare all’Eurovision Song Contest 2023. La scelta del cantautore è caduta sul preferire Maria De Filippi e dunque di conseguenza essere escluso dalla kermesse internazionale. A darne notizia è stato anche il conduttore Gabriele Corsi che, durante un’intervista, ha confermato che Malgioglio non sarà al suo fianco. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi sostituirà Cristiano ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 marzo 2023)è attualmente impegnato come giudice del serale di Amici 22. Se da una parte questo gli ha permesso di essere sempre presente il sabato sera e intrattenere il pubblico affezionato al programma, dall’altra lo ha limitato in tanti altri impegni.infatti ha dovuto prendere una scelta: o essere giudice del talent show, oppure presenziare all’Song Contest. La scelta del cantautore è caduta sul preferire Maria De Filippi e dunque di conseguenza essere escluso dalla kermesse internazionale. A darne notizia è stato anche il conduttore Gabriele Corsi che, durante un’intervista, ha confermato chenonal suo fianco. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi sostituirà...

