Europa - Tunisia | chi semina gendarmi raccoglie tempesta

Leggi su globalist

(Di mercoledì 29 marzo 2023) ", la nuova Libia". ", la rivoluzione tradita". "Uno Stato fallito di nome". Sono alcuni titoli dei tanti pezzi che Globalist ha dedicato all'implosione del Paese nordafricano. Un titolo ficcante, come l'analisi che supporta ", è quello del Il Manifesto: "Ue in aiuto a Tunisi se, come Tripoli, diventa gendarme dei ...