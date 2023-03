Europa, il piano per attirare i talenti della Silicon Valley (Di mercoledì 29 marzo 2023) La commissaria Gabriel è volata a San Francisco per mostrare l'ecosistema europeo a investitori e startup statunitensi: “Nel deeptech siamo avanti, è il momento di trasferirsi”, ha detto. L'obiettivo è avvicinare i delusi dalla California anche con una piattaforma online Leggi su wired (Di mercoledì 29 marzo 2023) La commissaria Gabriel è volata a San Francisco per mostrare l'ecosistema europeo a investitori e startup statunitensi: “Nel deeptech siamo avanti, è il momento di trasferirsi”, ha detto. L'obiettivo è avvicinare i delusi dalla California anche con una piattaforma online

