Eurocup | diciottesima giornata | programma e diretta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ultime sette gare e poi la regular season dichiuderà i battenti per lasciare il posto alla fase playoff. Siamo dunque giunti alla 18esimae il calendario odierno si preannuncia fitto. Ieri è stata protagonista Brescia, mentre oggi scenderanno sul parquet le altre due italiane ovvero Venezia e Trento. Ecco dunque ile dove vedere le gare di, ilodierno: in campo Venezia e Trento Siamo dunque giunti alle 18esimae la stagione regolare diè pronta a chiudersi con le squadre che parteciperanno alla fase ad eliminazioneche sono già state individuate. Si parte quindi alle 18 con il Prometey che ospita il Venezia per confermare il primato nel girone. ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trento - Slask Wroclaw , sfida valida comegiornata della2022/2023 di basket . L'ultimo turno della fase a gironi arriva a una settimana dalla sconfitta che ha segnato, per gli uomini di coach Molin, la fine del sogno ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Prometey - Venezia , sfida valida comegiornata della2022/2023 di basket . Con i verdetti già tutti definiti,, i lagunari possono tentare il colpaccio contro la squadra che guida il Girone A. In caso di successo, ...Gli highlights video e la sintesi di Bursaspor - Germani Brescia 86 - 76 , gara valevole per lagiornata della2022/2023 di basket. Una partita che fin dall'inizio è indirizzata verso i padroni di casa, e mai in dubbio nelle battute finali. Ecco la sintesi della gara ...

Basket, EuroCup: Brescia e Venezia vogliono chiudere alla grande, Trento per l’onore OA Sport

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Prometey-Venezia, sfida valida come diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Con i verdetti già tutti definiti,, i ...Il risultato in diretta live di Prometey-Venezia, sfida valida come diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Con i verdetti già tutti definiti,, i lagunari possono tentare il colpaccio ...