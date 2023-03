Estradizione Francia | Giancarlo Caselli attacca | “Supponenti e arroganti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariocalabresi : Ma c’è un dettaglio fastidioso e ipocrita: la Cassazione scrive che “ i rifugiati in Francia si sono costruiti da a… - ricpuglisi : A proposito della mancata estradizione di Pietrostefani e degli altri terroristi italiani dalla Francia, vi ramment… - NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - laureanonce : @putino Si e anzi spero che ammazzino qualcuno anche lì in Francia, poi scappino tipo in Argentina e alla richiesta… - alessandro1846 : RT @LaVeritaWeb: La Cassazione francese nega l’estradizione di 10 terroristi rossi italiani: «Sarebbe una violazione della loro privacy, qu… -

La Cassazione francese nega l'di 10 terroristi rossi italiani: "Sarebbe una violazione della loro privacy, qui si sono integrati bene". E su Facebook un assassino ex Prima Linea commenta: "Quanto godo".Così Giampiero Mughini, interpellato dall'Adnkronos, commenta il no dellaall'di 10 ex terroristi di estrema sinistra, in gran parte delle Brigate Rosse, condannati in Italia per ...Così Giampiero Mughini, interpellato dall'Adnkronos, commenta il no dellaall'di 10 ex terroristi di estrema sinistra , in gran parte delle Brigate Rosse, condannati in Italia ...

Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex terroristi | Figlio di una vittima: "Sono dei disgraziati" TGCOM

Roma, 29 mar. “Sono stati degli assassini, meritano tutto il nostro disprezzo. Non ce li vogliono dare, non ne faremo una questione di disaccordi: non ce li vogliono dare Se li tengano”. Così ...“Siamo sempre lì – dice Persichetti – in qualche modo sono stati anche un po’ ingannati nel far credere loro che bastava farle le richieste di estradizione ... sarebbe potuta andare dalla Francia e ...