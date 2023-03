Estoril Praia vs Gil Vicente – probabili formazioni

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Primeira Liga portoghese torna in azione questo fine settimana: venerdì 31 marzo serae Gilsi affronteranno all’Estadio Antonio Coimbra da Mota. Mentre la squadra di casa vuole interrompere la sua serie di sei sconfitte consecutive, i Gilistas cercheranno di ottenere la terza vittoria in quattro trasferte dall’inizio di febbraio. Il calcio di inizio divs Gilè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavs Gila che punto sono le due squadreDopo un solido inizio della Primeira Liga 2022-23, in cui ha perso solo due delle nove partite iniziali, l’è imploso nella ...

Dopo la sconfitta casalinga del 26 febbraio scorso con il Gil Vicente ha vinto le due successive gare di campionato nell'ordine con il Chaves e l'. I nerazzurri, anch'essi secondi in ...Uno scivolone che non ha tolto il secondo posto in classifica ai biancazzurri, poi vincenti con Chaves e, ma che ha consentito alla capolista Benfica di portare il proprio vantaggio a ...La squadra di Conceicao, ko 1 - 0 a San Siro per il gol di Lukaku, ieri ha vinto 3 - 2 contro l', un po' a fatica. Decisivo il gol di Taremi contro una squadra che è quartultima. I ...

Vágner, guarda-redes do SCU Torreense, é um atleta que conhece muito bem o futebol português. Com 115 jogos realizados na Liga Portugal bwin ao serviço de dois clubes (Estoril Praia e Boavista FC) e c ...O Estoril Praia, 15.º classificado da I Liga, regressa à competição no jogo de abertura da 26.ª jornada, com a receção ao Gil Vicente.