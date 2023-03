Essere anti americanisti significa tifare per la resa dell’occidente

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Al direttore - A Bernardini de Pace potrebbe anche far notare che l’induzione alla prostituzione è reato. Renzo Catello Al direttore - Caro Adriano Sofri, attendo con trepidante curiosità la sua replica alla lettera di Carlo Rovelli pubblicata ieri su queste colonne. Sono certo, come lei hacipato, che saprà setacciarla da par suo, separando la farina (poca) dalla crusca (molta). Mi consenta, tuttavia, di esprimere la mia costernazione non tanto per la nota e conclamata ostilità del fisico per l’occidente “bombarolo”, in particolare per gli Usa, quanto per talune sue singolari e improbabili affermazioni. Ad esempio: 1) un (misterioso) piano di pace per il Donbas del Papa è stato rifiutato non si sa da chi – quando il povero Francesco è stato trattato come un paria da Putin; 2) metà degli ordigni che stanno distruggendo l’Ucraina è dei paesi della Nato – neanche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Il Governo dice di non essere contro le persone omosessuali. Bene. C'è l'ottima occasione per dimostrarlo, unendosi… - angelatlomba : @1V4vendetta Sono statistiche. Io vivo in una città dove il 95% abbiamo armi in casa. Sti cazzi se qualcuno tocca u… - Longo76Longo : @s_tamburini Il Re Mida in segno di anti-juventinità adesso vuole essere pagato, il teatrino è finito. - Anti_paxos : Vi prego questo tweet potrebbe essere il nostro motto - fabiogigli : @SusannaCeccardi I toni delle critiche a Egonu dimostrano che ha ragione. Comunque è peggio essere anti europei e p… -

... diplomatico (nuove alleanze in funzione del contenimento- cinese) 2. Da un punto di vista ... persostenibile, necessita di quella risalita nelle catene del valore di cui abbiamo già ...... tre giovani israeliani raccontano di"sulla strada per Gerusalemme", pronti a prendere ... la sfida di Galant: il ministro licenziato si unisce alla protestaNetanyahu Israele, l'...Faceva le interviste, aveva una specie di- Domenica - In su Rai2 che sembrava un programma ... Non dev'per forza una questione di censura, come ho letto in questi giorni, dato che si trattò ...

Essere anti americanisti significa tifare per la resa dell’occidente Il Foglio

I limiti dell’anti americanismo, che è un tema che Rovelli conosce bene, sono lì: nelle conseguenze dei suoi assunti. Ed essere anti americanisti oggi, di fronte alla guerra in Ucraina, non significa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...