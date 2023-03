Esplosioni e incendi in un' azienda chimica | evacuate le case a San Pietro Mosezzo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) A San, in provincia di Novara, un grandeo è divampato in un'che produce vernici e solventi. Un'alta colonna di fumo si è alzata sulla zona ed è visibile da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. I vettori hanno anche capacità di testata nucleare. I… - globalistIT : - UfficialeY : RT @Agenzia_Ansa: La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. I vettori hanno anche capacità di testata nucleare. Ieri se… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, droni russi attaccano Kiev: esplosioni e incendi | La Cina dice 'no' alle armi in Bielorussia, ma Mosca va av… - lellorusso12 : Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta del 28 marzo | Attacco droni russi su Kiev, esplosioni e incendi… -

Testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute. Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La ...sono stati segnalati lunedì sera a Kiev, provocati da un attacco di 15 droni kamikaze di fabbricazione iraniana, 14 dei quali sono stati abbattuti. Un drone si è schiantato anche ...La guerra in Ucraina è arrivata al 399esimo giorno . Nella notte un attacco di droni russi su Kiev ha causato. Non si è fatta poi attendere la replica di Mosca all'annuncio da parte di Berlino dell'invio di 18 carri armati a Kiev, che si aggiungono agli aiuti militari della Gran Bretagna.

Mattina di paura a Novara per un incendio in un'azienda chimica in provincia, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata un'altissima colonna ...Tragedia martedì sera nel condominio al civico 7/a di via Nicola d'Apulia, in zona Nolo, teatro di un incendio e un'esplosione costati la vita a un uomo di 75 anni, compiuti proprio martedì. L'allarme ...