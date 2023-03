Esercitazioni congiunte di sbarco anfibio di Corea del Sud e Usa (Di mercoledì 29 marzo 2023) afp 6.34 nudeLa Corea del Sud e gli Stati Uniti effettuano grandi Esercitazioni congiunte di sbarco anfibio a Pocheon, in Corea del Sud. L'esercitazione "Ssangyong" durerà diversi giorni ed "è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) afp 6.34 nudeLadel Sud e gli Stati Uniti effettuano grandidia Pocheon, indel Sud. L'esercitazione "Ssangyong" durerà diversi giorni ed "è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : Le immagini delle esercitazioni congiunte di sbarco anfibio di Corea del Sud e Usa - q_tuliata : #potenziamento della mobilità #militare e regolari #esercitazioni dal vivo, in particolare per la capacità di… - PVittorio62 : Corea del NordKim Jong «potenzia il materiale nucleare militare» Il leader chiede un piano per un «aumento esponenz… - PVittorio62 : @BarbaraRaval Corea del NordKim Jong «potenzia il materiale nucleare militare» Il leader chiede un piano per un «au… - CdT_Online : Il leader chiede un piano per un «aumento esponenziale» della capacità bellica non convenzionale, in risposta alle… -