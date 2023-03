Esclusivo | l’Arsenal sta ancora cercando la stella che probabilmente cercherà il trasferimento questa estate

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione:in corsa per il potenzialedel terzino destro del Real Valladolid Ivan Fresneda quest’, secondo Fabrizio Romano nella sua rubrica esclusiva CaughtOffside. Fresneda era un obiettivo per i Gunners durante la finestra di mercato di gennaio, e sembra che rimanga una parte dei loro piani, mentre Romano crede anche che il Borussia Dortmund e altri club saranno in corsa per la firma del giovane spagnolo. Il 18enne sembra un talento enormemente impressionante e sarebbe sicuramente una buona scelta per, a cui mancano alternative a Ben White sul lato destro, con Takehiro Tomiyasu che non ha davvero impressionato ai suoi tempi all’Emirates Stadium, quindi lontano. Romano afferma che Fresneda ora...