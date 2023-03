Enzo Jannacci è un passato che è presente

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il “giorno che spariranno tutti i rompicoglioni” alla fine arrivò, non ci è concesso di sapere però se lui era davvero “pronto lì a parlare, e con i limoni”. Sono passati dieci anni da quel 29 marzo 2013, il giorno nel quale morì. Dieci anni è una bella cifra di tempo, cifra tonda non per questo però capace di fare il giro dei ricordi e chiudere il cerchio. Perché la decina è una cifra di quelle che non sai come pesare. Non ancora almeno, ci vuole più tempo, forse ci vuole davvero orecchio pure con il, forse bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio, forse bisogna averlo tutto tanto anzi parecchio per fare certe cose, certe cose coi ricordi almeno. E quelli arrivano strani, che è pure difficile metterli in fila. Una voce alla radio, la notizia della morte di...

Jannacci, vieni fuori Il Post

Sono passati dieci anni da quel 29 marzo 2013, il giorno nel quale morì Enzo Jannacci. Dieci anni è una bella cifra di tempo, cifra tonda non per questo però capace di fare il giro dei ricordi e ...In occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci, Regione Lombardia sta diffondendo oggi, per proseguire domani, in Piazza Città di Lombardia, sede della Regione, le sue canzoni. Sempre oggi, ...