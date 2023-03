Enzo Jannacci, dieci anni senza il cantautore con Milano nel cuore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fotogallery - Enzo Jannacci, artista con Milano nel cuore GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Agli iHeartRadio Music Awards è un tripudio di nude look GUARDA LE IMMAGINI Fotogallery - Ivano Fossati riceve ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fotogallery -, artista connelGUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Agli iHeartRadio Music Awards è un tripudio di nude look GUARDA LE IMMAGINI Fotogallery - Ivano Fossati riceve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : La commovente lettera di #Pozzetto a #Jannacci sul Corriere della Sera: 'Caro Enzo tra poco sarò lassù con te, fatt… - fanpage : La commovente lettera di Renato Pozzetto a Enzo Jannacci, nel decennale della sua scomparsa: “Quaggiù s’invecchia e… - RaiCultura : Il #29marzo 2013 ci lasciava Enzo Jannacci, poeta sottile e surreale, vivissimo nella storia dei nostri giorni. - stefanopalandr1 : @RaiCultura Il 29 marzo 2013 ci lasciava Enzo Jannacci ? Lo voglio ricordare con una delle sue canzoni più belle per me: Ci vuole orecchio. - baratto_m : RT @ConsLomb: #29marzo #AccaddeOggi Cantava “Vengo anche io, no tu no”. Moriva a Milano nel 2013 Enzo Jannacci. Medico e grande artista. Vi… -