Enzo Jannacci anniversario dei 10 anni dalla morte | il ricordo del cantautore

(Di mercoledì 29 marzo 2023): sono trascorsi 10proprio oggi. Infatti ci salutava il 29 marzo 2013, all’età di 77, ile dottore in cardiologia simbolo di una musica di qualità e leggera allo stesso tempo. Lo ha fatto dopo cinquant’di carriera senza schemi fissi e dopo aver registrato 30 album ... TAG24.

Quelli della mia generazione di milanesi, trapiantati o meno, sono forse stati gli ultimi fortunati a poter crescere con l'eco, spesso un vero e proprio frastuono, della musica di. Non tutti, certo, ma i nati a cavallo tra anni '70 e '80 sono diventati adulti pensando che la nostra città fosse ancora quella del Derby, di Cochi & Renato, di Dario Fo. Se uno di loro,...Durante la settimana del Festival, i Colla Zio hanno conquistato anche il PremioNuovo Imaie. Ora con il nuovo lavoro "Rockabilly Carter" i Colla Zio ci introducono nell'universo del ...È intrisa di malinconia la lettera che l'attore milanese Renato Pozzetto ha scritto all'amico di sempre. Sono trascorsi dieci anni dal 29 marzo del 2013, giorno in cui il caposcuola del cabaret italiano è passato a miglior vita e il Corriere della Sera ha chiesto al collega più vicino al ...

In occasione del decennale della morte di Enzo Iannacci, che ricorre oggi, mercoledì 29 marzo 2023, Renato Pozzetto ha scritto una lettera al Corriere della Sera per ricordare il grande cantautore e ...A tutti gli effetti, Enzo Jannacci sarà l’informale direttore artistico di quella fucina di talenti e il vero teorico del cabaret alla “milanese”: surreale e stralunato, che lavorava per sottrazione ...