Enrico Galmozzi | il terrorista che festeggia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Non ho alcuna intenzione di entrare in agone dialettico, né peggio ancora etico e neanche storico, con Adriano Sofri che qui accanto torna un’altra volta ancora sulla vicenda, e auguriamoci per tutti possa essere l’ultima: non ne sono in grado, sotto qualsiasi punto di vista, ed è normale che sia così. Non intendo nemmeno, tantomeno, dialettizzare con coloro che la pensano all’opposto di Sofri. Ognuno bilanci i pro e i contro del giudizio. Mi limito a notare che c’è una persona (sarà davvero l’unica?) che ha parlato, anzi sputato in formato digitale, e avrebbe fatto meglio a tacere. Si chiama, fu tra i fondatori di Prima linea, fu condannato per due omicidi di innocenti, divenuto personaggio pubblico disse cose di ributtante cinismo e nessuna intelligenza, tipo “la storia è finita. E’ andata così, ognuno piange i suoi”. Chi dovesse ...

