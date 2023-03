Energie rinnovabili, gli investimenti non bastano (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli investimenti globali nelle tecnologie di transizione energetica devono essere almeno essere quadruplicati, se vogliamo avere la possibilità di rimanere in linea con gli impegni assunti nell’Accordo di Parigi sul clima. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell’Agenzia internazionale per le Energie rinnovabili. L’anno scorso gli investimenti nelle tecnologie per le Energie rinnovabili hanno raggiunto 1.300 miliardi di dollari, ma questa cifra deve salire a circa 5.000 miliardi di dollari se si vuole veramente raggiungere l’obiettivo chiave di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Gliglobali nelle tecnologie di transizione energetica devono essere almeno essere quadruplicati, se vogliamo avere la possibilità di rimanere in linea con gli impegni assunti nell’Accordo di Parigi sul clima. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell’Agenzia internazionale per le. L’anno scorso glinelle tecnologie per lehanno raggiunto 1.300 miliardi di dollari, ma questa cifra deve salire a circa 5.000 miliardi di dollari se si vuole veramente raggiungere l’obiettivo chiave di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

