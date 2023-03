Empoli-Lecce | i sei arbitri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Anticipi e posticipi aprile #Milan Milan-Empoli venerdì 7 aprile ore 21 Bologna-Milan sabato 15 aprile ore 15 Mila… - Amogabbia : @LucaMarelli72 Fabbri fa Empoli-lecce e rapuano (zero partite davvero di alto livello in carriera) invece il big ma… - diavolisempre : @Ivan_milanista secondo loro doveva rispondere a santa lucia chiedo di v battere empoli e lecce . sno proprio fuori… - FantaCons : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 1-2 Inter-Fiorentina 3-1 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 2-1 Monza-Lazio 1-1 Spe… - HyboriaLeague : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 0-2 Inter-Fiorentina 1-3 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 2-2 Monza-Lazio 0-1 Spe… -

Marcenaro di Genova Spezia - Salernitana (ore 15) arbitro: Orsato di Schio Roma - Sampdoria (ore 18) arbitro: Irrati di Pistoia Napoli - Milan (ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini lunedì 03/04 H. 18.30 Fabbri Preti - Rossi M. Iv: volpi Var: La Penna Avar: paganessi Sassuolo - Torino

Sara' Antonio Rapuano di Rimini a dirigere Napoli-Milan, big match della 28/a giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile a San Siro. Monza-Lazio e' stata assegnata a Marcenaro, mentre Maresca ...La partita con il Lecce può essere un crocevia della stagione. Per questo non sarà semplice. I salentini si sono dimostrati più abili in trasferta che in casa, forse per il loro modo di giocare ...