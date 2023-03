Emofilia | il 2 aprile a Catania l' evento ' Articoliamo Talks'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Raggiungedomenica 2: Articolazioni? Trattiamole bene!'. L'iniziativa si inserisce all'interno della campagna, sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici - che in 4 anni di incontri lungo tutto lo Stivale è diventata un punto di riferimento per la salute articolare di chi ha l', grazie anche a un sito, www..com, ricco di informazioni chiare e utili per la vita di tutti i giorni. L'appuntamento siciliano, promosso da Ase Onlus, ha per titolo 'Alla scoperta delle articolazioni. Tra prevenzione e protezione'. "Accogliamo con grande entusiasmo ogni azione che miri al miglioramento della qualità di vita ...

L’emofilia è una rara patologia della coagulazione che ... Trattiamole bene!’ a Catania è per il 2 aprile, dalle 10.30 presso l’Agriturismo Badiula, C.da Badiula, Carlentini. L’incontro è aperto al ...