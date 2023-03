Roma, 29 mar. - Raggiunge Catania domenica 2'Articoliamo Talks: Articolazioni Trattiamole bene!'. L'iniziativa si inserisce all'interno ...per la salute articolare di chi ha l', grazie ...Pianoforte, occhiali,: la sua vena ironica è per definizione sempre aperta. Da ex ... Il 192022 esce il loro primo album "Oltre il Click", trainato da "Rossetto Veleno", per SetteAFK ...Roma, 29 mar. - Raggiunge Catania domenica 2'Articoliamo Talks: Articolazioni Trattiamole bene!'. L'iniziativa si inserisce all'interno ...per la salute articolare di chi ha l', grazie ...

Emofilia, il 2 aprile a Catania l'evento 'Articoliamo Talks' Il Tirreno

L’emofilia è una rara patologia della coagulazione che ... Trattiamole bene!’ a Catania è per il 2 aprile, dalle 10.30 presso l’Agriturismo Badiula, C.da Badiula, Carlentini. L’incontro è aperto al ...