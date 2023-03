Emma Roberts firma la sua prima collezione moda Ed è subito effetto rodeo

(Di mercoledì 29 marzo 2023)con un look della sua collzione per About You. L’e-commerce diABOUT YOUun’altra importante collaborazione con un giovane volto del panorama hollywoodiano. Sotto la direzione creativa dell’attrice, prende vita una capsule collection ispirata agli anni ’50 dal nome Daahls. Già disponibile online, laincarna l‘esteticacon un approccio vintage che incarna lo stile preppy e giocoso della celebrity in 86 pezzi prêt-à-porter. Daahls byDopo Katy Perry, Bella Hadid e Kendall Jenner, ABOUT YOU amplia amplia la sua offerta con una nuova collaborazione internazionale. Affidandosi alla visione giovanile e fresca di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vittybio : quando si mise con Emma roberts ci restai troppo male - galingxy : emma stone, emma watson, and emma roberts!!! ???? - xinto6ixlena5 : Emma Watson Emma Stone Emma Roberts Emma Mackey - easilydazed : emma roberts credo - offviz : @pauslerz_ esse eh o da emma roberts? -

The Hunt (Azione, Horror, Thriller, 2020, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Craig Zobel, con, Justin Hartley, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Ethan Suplee, Betty ...Replicas: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Wild Child (Commedia, 2008, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Nick Moore, con, Nick Frost, Natasha Richardson, Juno ...... 1999, durata: 124 Min) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Roger Michell, con Hugh Grant, Julia, Rhys Ifans, Hugh Bonneville,Chambers, Alec Baldwin, Matthew Modine, Gina ...

About You, la capsule SS23 in co-lab Emma Roberts Wondernet Magazine

ABOUT YOU presenta la nuova collezione in collaborazione con Emma Roberts, pensata principalmente per un target giovane e attento alla moda.