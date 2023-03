Emily Ratajkowski: “Non avrei paura di rimanere incinta e partorire come donna single” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Emily Ratajkowski svela la decisione di voler congelare gli ovuli, sognando una nuova maternità in completa autonomia. Incalzata dalle domande dei fan, riportate in un secondo tempo dal quotidiano Daily Mail, la modella di fama internazionale, rivela i propri piani per il futuro. La trentenne, originaria di Westminster (Londra), dichiara di non aspettarsi una relazione a lungo termine con l’attuale compagno, Harry Styles, sostenendo apertamente: “Adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino”. Emily Ratajkowski, infatti, è già madre di Sylvester Apollo, nato nel 2021 dalla relazione con l’ex marito Sebastian Bear-McClard da cui decise di allontanarsi a causa di un possibile tradimento. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 marzo 2023)svela la decisione di voler congelare gli ovuli, sognando una nuova maternità in completa autonomia. Incalzata dalle domande dei fan, riportate in un secondo tempo dal quotidiano Daily Mail, la modella di fama internazionale, rivela i propri piani per il futuro. La trentenne, originaria di Westminster (Londra), dichiara di non aspettarsi una relazione a lungo termine con l’attuale compagno, Harry Styles, sostenendo apertamente: “Adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino”., infatti, è già madre di Sylvester Apollo, nato nel 2021 dalla relazione con l’ex marito Sebastian Bear-McClard da cui decise di allontanarsi a causa di un possibile tradimento. ...

