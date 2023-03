Emily Ratajkowski congela gli ovuli per avere un figlio da sola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi giorni fa, Emily Ratajkowski e Harry Styles sono stati paparazzati mentre si scambiavano un appassionato bacio a Tokyo. Si credeva fosse nata una nuova coppia nello star system. Invece, a mettere le cose in chiaro ci ha pensato proprio lei, Emily Ratajkowski. Che in un momento di domande e risposte con i fan riportato dal Daily Mail, ha parlato della relazione con l’ex star dei One Direction e ha svelato i suoi piani per il futuro: congelare gli ovuli e pianificare una nuova maternità ma da sola. Stando a quanto rivelato dalla modella ai suoi fan, infatti, al momento lei non vede un futuro a lungo termine con Harry Styles. Probabilmente, dunque, è solo una relazione lampo come quelle le sono state attribuite negli ultimi tempi: da Pete Davidson a Brad Pitt Ed ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi giorni fa,e Harry Styles sono stati paparazzati mentre si scambiavano un appassionato bacio a Tokyo. Si credeva fosse nata una nuova coppia nello star system. Invece, a mettere le cose in chiaro ci ha pensato proprio lei,. Che in un momento di domande e risposte con i fan riportato dal Daily Mail, ha parlato della relazione con l’ex star dei One Direction e ha svelato i suoi piani per il futuro:re glie pianificare una nuova maternità ma da. Stando a quanto rivelato dalla modella ai suoi fan, infatti, al momento lei non vede un futuro a lungo termine con Harry Styles. Probabilmente, dunque, è solo una relazione lampo come quelle le sono state attribuite negli ultimi tempi: da Pete Davidson a Brad Pitt Ed ...

