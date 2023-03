Elon Musk lancia l' allarme sull' intelligenza artificiale | Un rischio per l' umanità

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Leggi Anche Fare foto con l': ecco come funzionano DALL·E e Midjourney I firmatari della lettera - appello La lettera, pubblicata dalla organizzazione no profit Future ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Elon Musk ha deciso che dal 15 aprile: - la sezione 'Per Te' consiglierà solo gli account verificati (iscritti qui… - fanpage : La lettera aperta è stata pubblicata sul portale di Future of Life Institute. Tra i firmatari oltre a Elon Musk c… - trash_italiano : In una mail destinata ai dipendenti, diffusa dai media, Elon Musk ha rivelato che il valore attuale di Twitter è in… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La lettera aperta è stata pubblicata sul portale di Future of Life Institute. Tra i firmatari oltre a Elon Musk ci sono anch… - arwen0506 : Intelligenza artificiale, “fermare lo sviluppo”. I big della tecnologia ora hanno paura -

Fanatico della tecnologia,ha investito in società di intelligenza artificiale ed è stato anche nel Cda di OpenAI, il colosso del settore su cui Microsoft ha scommesso miliardi di dollari. ...Questi sistemi possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità e il loro sviluppo dovrebbe essere sospeso per almeno sei mesi", firmatoe altri mille esperti del settore tech. È ...In base alle prime indagini, il leaker potrebbe essere un dipendente licenziato danel 2022. L'azienda californiana aveva chiesto al giudice di emettere una subpoena per costringere GitHub ...

Elon Musk e un gruppo di esperti di intelligenza artificiale e dirigenti del settore chiedono una pausa di sei mesi per addestrare i sistemi al neo… Leggi ...Tuttavia, a seguito dell’acquisizione da parte di Elon Musk, tutto è cambiato. Ovviamente non in meglio visto e considerato che la piattaforma non sia più stato considerato come il grande social ...