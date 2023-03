Elon Musk e molti altri tecnologi chiedono una pausa nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale: “Servono regole, i governi devono intervenire” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Più di 1.000 critici preoccupati, che vanno da dirigenti del settore e accademici a specialisti di tecnologia, hanno firmato una lettera aperta chiedendo una pausa di almeno sei mesi sui grandi esperimenti aperti tecnologici di AI. Anche lo stesso Elon Musk ha firmato per chiedere una pausa sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Nella lettera ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Più di 1.000 critici preoccupati, che vanno da dirigenti del settore e accademici a specialisti dia, hanno firmato una lettera aperta chiedendo unadi almeno sei mesi sui grandi esperimenti apertici di AI. Anche lo stessoha firmato per chiedere unadeidi. Nella lettera ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Elon Musk ha deciso che dal 15 aprile: - la sezione 'Per Te' consiglierà solo gli account verificati (iscritti qui… - trash_italiano : In una mail destinata ai dipendenti, diffusa dai media, Elon Musk ha rivelato che il valore attuale di Twitter è in… - Fusillide : RT @Ferula18: Sto pezzo di elon vuole costringerci a pagare la spunta blu ma con il musk che gliela pago. Non sarò fra i 'per te' ma sarò f… - AccardoFederica : RT @Anima_YT: C'è qualcuno? Elon Musk mi ha chiesto di tornare a Twettare - AnielloVorzillo : Elon Musk e altri 1.000 leader della Silicon Valley:?«Sospendere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale» - Il So… -