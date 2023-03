Elon Musk e altri 1.000 leader della Silicon Valley:?«Sospendere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale» (Di mercoledì 29 marzo 2023) In una lettera aperta gli oltre 1.000 firmatari spiegano come «negli ultimi mesi c’è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l’intelligenza artificiale a sviluppare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare». Ora una pausa di almeno sei mesi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 marzo 2023) In una lettera aperta gli oltre 1.000 firmatari spiegano come «negli ultimi mesi c’è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l’intelligenzaa sviluppare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare». Ora una pausa di almeno sei mesi

