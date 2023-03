Elizabeth Hale | semplicemente un «difficile» soggetto borderline

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biancokapo : 'Sono così orgogliosa di Audrey!' Norma Hale, madre di Audrey Elizabeth Hale, sospettata di sparatoria , era attivi… - StigmabaseE : [ITAL] Il figlio di Trump all'attacco degli Lgbt: 'Poche notizie sulla strage di Nashville perché il killer ...: Do… - ElenaCapilupi : RT @masterx_iulm: Nella giornata di lunedì 27 marzo l’ex studente transgender Elizabeth Audrey #Hale, ha aperto il fuoco sulla Covenant Sch… - masterx_iulm : Nella giornata di lunedì 27 marzo l’ex studente transgender Elizabeth Audrey #Hale, ha aperto il fuoco sulla Covena… - Dome689 : RT @Open_gol: La polizia riferisce che non si conosce ancora il movente della sparatoria nella scuola di Elizabeth Audrey Hale https://t.co… -

Il killer che ha attaccato la scuola ed è stato ucciso poco dopo dalla polizia, è stato individuato nella 28enne Audreyche, nonostante mantenesse un nome femminile, era trans e sui ..."Qualcosa di brutto sta per accadere. Sentirai parlare di me quando saro' morta. Questo e' un messaggio di addio. Ci vedremo in un'altra vita". E' l'ultimo messaggio di Audreya una sua ex compagna di basket poco prima dell'attacco alla scuola cristiana di Nashville, di cui era stata allieva e nei confronti della quale nutriva un forte risentimento. 29 marzo ...L'ARTICOLO Audrey, 'una persona silenziosa'. Chi era il killer della strage nella scuola di ...

Audrey Elizabeth Hale, chi era la killer di Nashville che ha ucciso di 6 persone: 28 anni, ex studentessa, lau ilmessaggero.it

Three 9-year-old children and three adults in their 60s were killed. Police killed the shooter, who was 28-year-old Audrey Elizabeth Hale, according to media reports. The Nashville incident is the ..."This is not a time for hate or rage." The assailant, Audrey Elizabeth Hale, 28, went to the Covenant School armed with two assault-style weapons and a handgun. Once there Hale carried out the latest ...