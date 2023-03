Elezioni, M5s attacca: “In Calabria il centrodestra vuole cambiare le regole per sovvertire l’esito del voto. Ci opporremo duramente” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Il centrodestra sta sovvertendo l’esito delle votazioni delle Elezioni politiche del 2022 in Calabria“. A denunciarlo, nel corso di una conferenza stampa nella sede del M5s, è la deputata Carmela Auriemma, vicepresidente della Giunta per le Elezioni, assieme al presidente Giuseppe Conte, al capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, alla vicecapogruppo Vittoria Baldino, alla capogruppo in Giunta delle Elezioni Stefania Ascari. Una conferenza nel corso della quale è stato denunciato il tentativo da parte dei partiti della maggioranza di “stravolgere il risultato elettorale”, attraverso un emendamento che modificherebbe i criteri con cui sono già state scrutinare le schede elettorali. E che prevedono, secondo quanto indicato dal Viminale, l’annullamento nel caso in cui l’elettore abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ilsta sovvertendodelle votazioni dellepolitiche del 2022 in“. A denunciarlo, nel corso di una conferenza stampa nella sede del M5s, è la deputata Carmela Auriemma, vicepresidente della Giunta per le, assieme al presidente Giuseppe Conte, al capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, alla vicecapogruppo Vittoria Baldino, alla capogruppo in Giunta delleStefania Ascari. Una conferenza nel corso della quale è stato denunciato il tentativo da parte dei partiti della maggioranza di “stravolgere il risultato elettorale”, attraverso un emendamento che modificherebbe i criteri con cui sono già state scrutinare le schede elettorali. E che prevedono, secondo quanto indicato dal Viminale, l’annullamento nel caso in cui l’elettore abbia ...

