Elezioni amministrative, in Sicilia 128 Comuni al voto il 28 e il 29 maggio (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato questa mattina il decreto che indice i comizi elettorali per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 128 Comuni della Sicilia e per i 6 presidenti e i rispettivi consigli circoscrizionali della città di Catania. Le Elezioni amministrative, come già deliberato dalla giunta regionale il 2 febbraio scorso, si svolgeranno in due giorni, 28 e 29 maggio. Tra i 128 Comuni chiamati alle urne ci sono quattro capoluoghi di provincia: Catania (incluse le sei circoscrizioni), Ragusa, Siracusa e Trapani. In 113 amministrazioni si voterà con sistema maggioritario (fino a 15 mila abitanti), mentre in 15 con il sistema proporzionale (oltre ai capoluoghi anche Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato questa mattina il decreto che indice i comizi elettorali per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 128dellae per i 6 presidenti e i rispettivi consigli circoscrizionali della città di Catania. Le, come già deliberato dalla giunta regionale il 2 febbraio scorso, si svolgeranno in due giorni, 28 e 29. Tra i 128chiamati alle urne ci sono quattro capoluoghi di provincia: Catania (incluse le sei circoscrizioni), Ragusa, Siracusa e Trapani. In 113 amministrazioni si voterà con sistemaritario (fino a 15 mila abitanti), mentre in 15 con il sistema proporzionale (oltre ai capoluoghi anche Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriaOn : #Terni: dalla stretta di mano alla spaccatura nel giro di poche ore. #Centrodestra in stallo… - ag_notizie : Vertice del centrodestra per le amministrative, Pace avvisa: 'Pronti a prendere altre strade'… - luigiasero : RT @LaVocedellIsola: Avviso pubblicità inserzioni #candidati e #liste per #amministrativesicilia2023 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 SICILIA h… - LaVocedellIsola : Avviso pubblicità inserzioni #candidati e #liste per #amministrativesicilia2023 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 SICILIA - puntomagazine : Elezioni a Marano, Potere al Popolo ha deciso: Sarà Mauro Di Maro il candidato sindaco. La scelta dopo mesi di conf… -