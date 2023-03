Elena Di Cioccio: “Sono sieropositiva”. Il monologo contro lo stigma (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Sono sieropositiva“. Un fulmine a ciel sereno nella notte. Un segreto tenuto nascosto per oltre vent’anni, rivelato in un’intervista e poi monologo inaspettato al programma Le Iene, di cui è stata a lungo un’inviata e conduttrice. E dove Elena Di Cioccio è tornata, questa volta da ospite, per parlare di qualcosa di importante, qualcosa che cambia la vita: “Per me ha significato vivere senza un pezzo”, racconta ai microfoni degli ex colleghi. Una rivelazione che anticipa di pochi giorni l’uscita del suo libro, “Cattivo sangue” (Vallardi), il prossimo 4 aprile. Nel testo Di Cioccio si racconta a 360 gradi: dalla malattia alla dipendenza dalla cocaina, la mancata maternità, le relazioni e l’addio alla madre morta per suicidio. L’intervista: “Resterai in trattamento per ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) ““. Un fulmine a ciel sereno nella notte. Un segreto tenuto nascosto per oltre vent’anni, rivelato in un’intervista e poiinaspettato al programma Le Iene, di cui è stata a lungo un’inviata e conduttrice. E doveDiè tornata, questa volta da ospite, per parlare di qualcosa di importante, qualcosa che cambia la vita: “Per me ha significato vivere senza un pezzo”, racconta ai microfoni degli ex colleghi. Una rivelazione che anticipa di pochi giorni l’uscita del suo libro, “Cattivo sangue” (Vallardi), il prossimo 4 aprile. Nel testo Disi racconta a 360 gradi: dalla malattia alla dipendenza dalla cocaina, la mancata maternità, le relazioni e l’addio alla madre morta per suicidio. L’intervista: “Resterai in trattamento per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - carmelitadurso : Un grande abbraccio a Elena… Grande coraggio e grande aiuto per tanti… Love ?? #elenadicioccio - giovanniciacci : RT @ElenaDiCioccio: Mi sono raccontata a @ChiaraMaff per il @Corriere: trovate qui l’intervista ???? Grazie grazie grazie! - Agenzia_Ansa : Elena Di Cioccio, 'sono sieropositiva ma non mi vergogno più'. Il monologo dell'attrice alle Iene e l'intervista-co… -