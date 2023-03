Elena Di Cioccio sieropositiva, Giovanni Ciacci commenta: “Il mio messaggio al GF Vip non è arrivato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Con una intensa intervista alla trasmissione Le Iene, Elena Di Cioccio ha svelato di essere sieropositiva. Per oltre venti anni è stato un segreto per molte persone a lei vicine. Oggi però ha deciso di svelarsi, di accettarsi e di far comprendere che grazie ai nuovi farmaci non è né sarà mai un pericolo per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Con una intensa intervista alla trasmissione Le Iene,Diha svelato di essere. Per oltre venti anni è stato un segreto per molte persone a lei vicine. Oggi però ha deciso di svelarsi, di accettarsi e di far comprendere che grazie ai nuovi farmaci non è né sarà mai un pericolo per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - carmelitadurso : Un grande abbraccio a Elena… Grande coraggio e grande aiuto per tanti… Love ?? #elenadicioccio - nico_lai93 : RT @carmelitadurso: Un grande abbraccio a Elena… Grande coraggio e grande aiuto per tanti… Love ?? #elenadicioccio - LMaresole : RT @ElenaDiCioccio: Mi sono raccontata a @ChiaraMaff per il @Corriere: trovate qui l’intervista ???? Grazie grazie grazie! - mviass : RT @ElenaDiCioccio: Mi sono raccontata a @ChiaraMaff per il @Corriere: trovate qui l’intervista ???? Grazie grazie grazie! -