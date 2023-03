Elena Di Cioccio: “Ho l’HIV, sono sieropositiva” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Elena Di Cioccio ha fatto coming out a Le Iene, programma che l’ha lanciata e per cui ha lavorato moltissimi anni, confessando di essere sieropisitiva. “Ho l’HIV, sono una di quelle con l’alone viola“, ha esordito citando il celebre spot sull’AIDS che andava in onda negli anni ’80. “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al mio prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Io non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 marzo 2023)Diha fatto coming out a Le Iene, programma che l’ha lanciata e per cui ha lavorato moltissimi anni, confessando di essere sieropisitiva. “Houna di quelle con l’alone viola“, ha esordito citando il celebre spot sull’AIDS che andava in onda negli anni ’80. “CiaoDi, ho 48 anni e da 21. Houna di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al mio prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Io non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non...

