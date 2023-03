Elena Di Cioccio: “Ho l’Hiv da 21 anni e non sono morta. A uccidermi è stata la vergogna di me stessa, mi sentivo difettosa” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Dopo anni passati divisa tra la paura e la rabbia, non mi sento più in difetto di niente. Io sono questa cosa qui e non voglio più nascondermi”. Elena Di Cioccio esce allo scoperto così com’è, con tutte le sue cicatrici e le sue verità. Tra queste anche la sieropositività con cui convive da 21 anni. Lo ha raccontato a Le Iene e in un libro in uscita il 4 aprile, Cattivo sangue (edito da Vallardi): “Ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv in questi 21 anni, mentre le terapie mi consentivano via via di vivere una vita sempre più normale, ad uccidermi è stata una smisurata vergogna di me stessa”, ha spiegato nel monologo andato in onda nel programma di Italia 1. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Dopopassati divisa tra la paura e la rabbia, non mi sento più in difetto di niente. Ioquesta cosa qui e non voglio più nascondermi”.Diesce allo scoperto così com’è, con tutte le sue cicatrici e le sue verità. Tra queste anche la sieropositività con cui convive da 21. Lo ha raccontato a Le Iene e in un libro in uscita il 4 aprile, Cattivo sangue (edito da Vallardi): “Ho 48e da 21sieropositiva. Hoin questi 21, mentre le terapie mi consentivano via via di vivere una vita sempre più normale, aduna smisuratadi me”, ha spiegato nel monologo andato in onda nel programma di Italia 1. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - fanpage : “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono #sieropositiva”, comincia così il monologo di #ElenaDiCioccio… - Luxgraph : Elena Di Cioccio sieropositiva: chi è, l'Hiv, la cocaina e la madre suicida - alessiadaniele8 : RT @isainsolia: La sieropositività rimane ancora uno stigma sociale, credo che parlarne apertamente non sia stato facile perché è complesso… -