Elena Di Cioccio è figlia di un cantante famosissimo: ecco chi è suo padre (Di mercoledì 29 marzo 2023) Elena Di Cioccio è una figlia d’arte: suo padre è infatti un cantante italiano famosissimo. Ma di chi stiamo parlando? Nelle ultime ore la conduttrice televisiva e radiofonica è finita agli onori di cronaca per la sua confessione fatta a Le Iene: l’artista ha confessato di essere sieropositiva. Leggi anche: Elena Di Cioccio: chi è... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 marzo 2023)Diè unad’arte: suoè infatti unitaliano. Ma di chi stiamo parlando? Nelle ultime ore la conduttrice televisiva e radiofonica è finita agli onori di cronaca per la sua confessione fatta a Le Iene: l’artista ha confessato di essere sieropositiva. Leggi anche:Di: chi è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - fanpage : “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono #sieropositiva”, comincia così il monologo di #ElenaDiCioccio… - Corriere : Chi era Anita Ferrari, la mamma di Elena Di Cioccio (nel commosso ricordo della figlia) - HuffPostItalia : Elena Di Cioccio: “Sono sieropositiva e non voglio nascondermi. Ho avuto una dipendenza dalla cocaina' -