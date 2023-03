Elena Di Cioccio confessa: «Ho l’HIV, sono sieropositiva»: ecco il video della rivelazione a Le Iene (Di mercoledì 29 marzo 2023) Elena Di Cioccio la conosciamo per esser stata una famosa Iena dell’omonimo programma Mediaset. Ieri sera, proprio in diretta nella trasmissione ha confessato di essere sieropositiva. La conduttrice ha citato un famoso post degli Anni Ottanta sull’AIDS in cui venivano mostrate persone affette da HIV contornate da un alone viola. Leggi anche: Le Iene, Elena... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 marzo 2023)Dila conosciamo per esser stata una famosa Iena dell’omonimo programma Mediaset. Ieri sera, proprio in diretta nella trasmissione hato di essere. La conduttrice ha citato un famoso post degli Anni Ottanta sull’AIDS in cui venivano mostrate persone affette da HIV contornate da un alone viola. Leggi anche: Le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - fanpage : “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono #sieropositiva”, comincia così il monologo di #ElenaDiCioccio… - infoitcultura : “Le Iene”, Elena Di Cioccio: “Sieropositiva da 21 anni, in trattamento per sempre” - infoitcultura : Elena Di Cioccio confessa il suo dramma: “Sono sieropositiva” -