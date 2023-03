Elena Di Cioccio | chi è la presentatrice? Ha figli e un compagno? Scopriamo tutto sulla sua vita privata

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Dila conosciamo per esser stata una famosa Iena dell’omonimo programma Mediaset, oltre che conduttrice e attrice di grande talento. Ieri sera, proprio in diretta nella trasmissione di Italia 1 ha confessato di essere sieropositiva. La conduttrice ha citato un famoso post degli Anni Ottanta sull’AIDS in cui venivano mostrate persone affette da HIV contornate...

Di, attrice e conduttrice de 'Le Iene' , proprio durante il programma ha fatto una confessione che ha scioccato i suoi fan: 'Ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l'Hiv' . Così la ...La conduttriceDiha confessato in un monologo a Le Iene di essere sieropositiva da 21 anni. Nell'ultima puntata de Le Iene, andata in onda martedì 28 marzo,diha fatto una rivelazione ...Di, nel corso della nuova puntata de Le Iene andata in onda ieri, ha deciso di non nascondersi più: 'Sono sieropositiva, ho l'Hiv' , ha raccontato commossa. Nel suo libro 'Cattivo ...

Elena Di Cioccio: «Ho l’Hiv, sono sieropositiva da 21 anni. Il suicidio di mamma, la cocaina: non voglio più... Corriere della Sera

Per il pubblico televisivo Elena Di Cioccio è la Iena che, con la sua irriverenza e testardaggine, ha realizzato servizi sulla prostituzione e sulle dipendenze ma ha anche fatto ridere con le sue ...Elena Di Cioccio ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia nel corso della trasmissione Le Iene. Da 21 anni ha scoperto di essere sieropositiva e cercare di tenere nascosta questa ...